聽障青年上訴脫襲警罪　指控方逾期提重審　准押後申司法覆核

22歲聽障男生羅鎮傑被指於2019年9月15日，在銅鑼灣意圖搶去1名高級警司的胡椒噴霧，並令對方跌倒，經審訊後被裁定襲警罪成，判入更生中心。他不服判決提上訴，高院法官批評由裁判官到雙方律師「全世界都犯錯」，裁定上訴得直，案件發還裁判法院重審，並於去年10月提訊。辯方質疑控方在重審令頒發後超過半年才提控，有違條文所限，要求裁判官裁定無權審理。東區法院裁判官天今（17日）裁定法庭有權審理，辯方隨即表示會就議題提司法覆核，法庭遂將案押後至2月17日再訊，屆時辯方須交代司法覆核進展，期間被告續准保釋。

本案在2020年3月7日首次提訊，至同年12月1日，被告羅鎮傑因襲警罪成被判入更生中心，之後被告提出上訴。至2021年9月，高院法官下令重審。律政司於去年10月向被告發送檢控書，重新展開提訊程序。辯方之後提出法律爭議，指出根據《裁判官條例》第26條，控方須於事發後6個月內作出檢控，有關條例適用於重審。控方則認為條文沒提及重審案件。

裁判官王證瑜今日就議題裁決指，律政司已經在事件發生後半年內，第一次落案控告被告。有別於英國，香港沒有條例規定，控方要在重審令下達後某個期限再檢控，裁定法庭有相關司法管轄權審理案件。辯方隨即表示，被告會就此提出司法覆核，希望法庭將案押後16星期，以便處理相關事宜及提供進一步法律意見。不過，裁判官認為較恰當做法是作較短時間的押後，視乎司法覆核進展，再確定之後的審訊日程。若辯方不提司法覆核，則下次提訊時被告須答辯。

案件編號：ESCC 2106/2022