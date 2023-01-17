煤氣公司推智慧爐具計劃　助有需要家庭監察煮食情況

本港人口老化問題嚴重，要提升家居安全及減輕照顧者壓力，樂齡科技將變成重中之重。香港中華煤氣有限公司聯同多個社福機構去年10月推出捐贈計劃，為全港1萬個有需要家庭免費安裝「智能控制器」及「智能煤氣錶」，方便長者及其家人遙距監察爐具情況。

煤氣公司策略及創新總監暨商務總監馮文傑表示，計劃首階段於去年10月展開，截至12月底已接獲過百宗合資格申請。上述智慧爐具由煤氣公司自主研發，其中控制器可同時連接用家煮食爐及8部手機，用戶可透過手機實時監察煮食情況，萬一長者離家時忘記關火、用戶不是同住，甚或身處海外，亦可遙距緊急關火；同時又設有計時裝置，夠鐘會自動關火。至於煤氣錶亦具備自動報錶功能，當探測到家居有不正常用量或洩漏，會自動切斷供氣。

現年74歲的陳先生與72歲妻子同住，他們憶述曾有兩次忘記關火的驚險經歷，自此每次出門均變得心驚膽顫，有次更在出門途中需坐的士折返家中，檢查有否關火。獲安裝智能爐具後，陳坦言現在終於可放心出街，因隨時隨地亦能得悉家中有否關火，即使忘了亦可以用電話遙距關掉，甚至其兒子亦一同連接了系統。另一用戶王先生同樣亦曾因嘗試忘了關火而煲燶番薯，但自安裝智慧爐具後生活變得更便捷，「有了智能控制器，不用再辛苦彎腰看煤氣錶度數，亦令他放心煮食。」

香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉表示，這次社福界與煤氣公司跨界合作是良好實踐例子，包括可讓認知障礙症患者及長者能在更安全的家居環境中生活，同時亦可減輕照顧者壓力，甚或促進公眾教育，讓更多社區人士能夠接觸和善用樂齡科技。