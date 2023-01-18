政Whats噏：管牧孖孫玉菡訪兒童之家　驚見對面單位被淋紅油

照顧小朋友好費心神，環境都有好大影響，議員管浩鳴(管牧)日前探訪一間兒童之家，驚悉呢間家舍對面嘅單位，竟然多次被淋紅油呀！咁嘅情況，大人都驚喇，何況細路仔。

管牧喺社交平台貼文，話社會福利署早前就兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會已開展第二期檢討，於是佢就約埋勞工及福利局局長孫玉菡去探訪喺秀茂坪邨嘅「安德烈兒童之家」，而做咗10年嘅家舍照顧員May Auntie需要照顧7位兒童，睇住小朋友由幼稚園升讀到中學，而喺照顧兒童之餘亦學會掌握不同處境，富挑戰性又有意義，佢好喜愛「呢份工」。

小朋友有人細心照顧當然好，但周邊嘅環境似乎麻麻。管牧形容當日有個「驚訊」，就係社工介紹呢個家舍時，話對面單位事主懷疑被追債，大門已多次被潑紅油，甚至有幾次波及家舍添！管牧話呢種環境對兒童同照顧員有一定影響。

唔單止驚訊，管牧話社工同時向孫玉菡反映人手不足、家舍服務兒童比例需降低、資源錯配、建立中央性培訓機制同各項配套措施等，希望當局透過檢討委員會嘅建議報告，將已停留30年嘅硬件優化，亦將過時嘅政策鬆綁，盡快制訂可行嘅改善措施。

委員會第二期檢討內容包括兒童院、男/女童院及宿舍，同埋非院舍服務包括寄養服務、兒童之家同輕度弱智兒童之家。