香港失落字體重現　各自出力保育本土文化

文字有力量，有種感染力。最近的文字世界好熱鬧，除了歐陽昌的真體字備受關注外，還有本報報道過地鐵專用字體「地鐵宋」復刻、首套中文字粒「香港字」失落百年後重鑄，還有設計師保存招牌字「北魏真書體」和路牌的「監獄體」，大家都出一分力保育本土文化。

80年代「地鐵宋」字體設計師柯熾堅退而不休，他最近又重投字海，肩負起復刻「地鐵宋」的使命，讓這套充滿本土情懷的字體，改名「鐵宋」重新啟航。柯熾堅擬透過眾籌集資，重新設計這套原本只得幾百個字的「地鐵宋」，做成有萬五字的完整中文字體「鐵宋」，既保育字體也可以廣泛應用。他說：「如果我不做，過多十年八年，地鐵宋好可能就會消失。」

而首套中文字粒「香港字」，當年由西洋傳教士所做，用來印刷聖經，失落百年之後，香港版畫協會在機緣巧合之下，於荷蘭的博物館倉庫發現「香港字」的字模，而且保存完整，決定重鑄「香港字」，令其復活，以及作為日後數碼化字體的重要基礎。此外，香港北魏書法家區建公、蘇世傑的墨寶，遍布香港城市街道，正發展成為一套完整的中文字庫。

早於1970年，監獄署（今懲教署）受工務司署委託，製作路牌及交通標誌。在囚人士手造之中文字體被稱爲「監獄體」。自1997年，路牌製作工序電腦化，電腦字型路牌逐步取代舊式的監獄體路牌。這些極具懷舊風味的字體逐漸消失之際，有人將「監獄體」數碼化。