智能身份證換領期限料延長　無換證市民回港不足30日不犯法

新智能身份證換證計劃進入最後階段，最後申請換證日期為下月11日，不少市民「趕尾班車」申請換證，所有換證中心均滿額。事實上，入境處在早前記者會已提過，正研究延長換證限期，而「趕尾班車」的人中不少是趁通關後回港換證。其實身在香港以外地方的港人只要在下次回港後30日內換證即可，倘有市民回港不足30日，即使沒有換證亦不會犯法，只需在再下一次回港，而又逗留超過30日，前往換證也可，毋須一窩蜂趕換證。

東網記者今早嘗試上網預約換證，惟相關網頁顯示，9個換證中心均額滿，無法預約，亦有讀者向東網反映相關問題，指即使欲「walk-in(未經預約)」換證中心辦理換證手續，但當日的籌號已派光，空手而回。其實入境處於上周的記者會已提及，因應通關，有市民回港換證，會積極考慮延長換證期限，研究是否延長9間換證中心的服務時間，詳情盡快公布。而截至去年底，共簽發近760萬張新智能身份證。

此外，有立法會文件亦提及，根據《人事登記條例》第7B(4)條，在海外居住的香港特區永久性居民在返回香港期間如未有申請新身份證，而其在香港逗留的時間超過30天，才會構成罪行。換而言之，在海外居住的居民如在香港逗留少於30天，不會觸犯《人事登記條例》第7B(4)條所訂的罪行。