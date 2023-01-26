北大嶼海岸公園料達2400公頃　學者稱難斷言海豚會回歸

大嶼山一帶水域繼港珠澳大橋、機場第三跑工程後，再面對「明日大嶼」的挑戰下永無寧日，近日終於迎來較正面的消息。漁農自然護理署轄下的郊野公園及海岸公園委員會，將舉行會議討論北大嶼海岸公園的位置及範圍，補償機場第三條跑道填海對生態所造成損害。有學者認為現時建議的位置連接鄰近的海岸公園，相信能發揮保育用途，但未能確定中華白海豚會否回歸；環團則認為海豚經已南移，當局宜於附近水域訂立更廣闊的海岸公園保護。

擬議北大嶼海岸公園的未定案地圖面積達2,400公頃，覆蓋機場三條跑道附近的水域，連接現有的沙洲及龍鼓洲海岸公園、大小磨刀海岸公園，以及廣東珠江口中華白海豚國家級自然保護區，補償機場第三條跑道填海時對海床生態、水域的損失。該處會限制船隻航行速度及捕魚等，以保護機場附近的海洋環境。

世界自然基金會香港分會代理海洋保育主管彭莉恩表示，該處錄得中華白海豚的數字自2005年起已持續下跌，其後再有大型基建工程導致每況愈下，多數中華白海豚目前已南移至大澳及分流一帶，即使劃定北大嶼海岸公園亦未必能吸引海豚北上，故建議長遠需擴大海岸公園範圍，限制高速船運行及海底噪音。香港城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院助理教授葛展榮亦指，過去數年大嶼山一帶水域的環境已變得複雜，難判斷中華白海豚會否回歸，期望北大嶼海岸公園連接附近2個海岸公園能提升對物種的保護，免受人類活動的衝擊，又認為現時的範圍「算是有誠意」。

漁護署向傳媒指，近年已設立多個海岸公園，包括大嶼山西南海岸公園和南大嶼海岸公園，目前亦正籌備指定新的北大嶼海岸公園，預計明年完成北大嶼海岸公園的指定工作。3個海岸公園經指定後將會使本港受保護的海洋棲息地範圍的總海域面積由約3,400公頃增至逾8,500公頃。