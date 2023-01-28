擴闊獅隧料2033年完工　南北行各3線行車　設隔音屏障保留文物

日漸老化的獅子山隧道有望10年後擴闊至南北行3線行車。運輸及物流局局長林世雄今日(28日)在網誌表示，計劃今年向立法會申請撥款以聘請顧問進行首階段設計及工地勘測，爭取2025年動工，並於動工後4年啟用新隧道管道，及於啟用新管道4年後開放隧道至南北行各3線行車。換言之，要2033年才完畢3線行車工程。

林指出，已使用45年的獅子山隧道是連接九龍和新界重要的交通樞紐，惟使用率高及管道老化，路政署一般只能以深宵幾小時封閉其中一條隧道管道作例行檢查及局部維修，以盡量減低對道路使用者的影響。他指，政府現時推展的「獅子山隧道改善工程」是解決隧道結構日漸老化的問題及提升隧道設計，同時擴大隧道交通容量，將南北行各由目前的雙線變成3線行車，以紓緩繁忙時間，改善往來沙田和九龍的交通。

他提到，工程比興建一條新隧道更複雜，所需時間因此亦較長。為維持施工期間隧道的交通運作，需先建成新北行隧道管道以暫時替代現有的南行隧道管道，並完成轉駁水管工程，始能展開南行隧道管道的擴建工程，期間，亦需要遷移及重置行政大樓、通風大樓及隧道現有設施。由於隧道管內設置數條供應食水至九龍和港島廣大地區的主幹食水管，所以在考慮隧道建造方法時，除了要顧及隧道結構及行車安全，亦要確保食水管不受影響。

此外，按照環境影響評估報告的建議，路政署會於獅子山隧道公路適當地方裝設隔音屏障/隔音罩等噪音緩解設施，部分單位的噪音水平因此可減低高達10分貝或以上；政府在推展工程的同時，亦盡量保存具有歷史價值的文物，按環評報告的建議，保留兩條隧道出入口上的字體，並置於改善後的獅子山隧道出入口的相若位置。