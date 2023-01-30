恒大本學年取錄逾1700人　下學年收內地生增倍至20%

早前有數據指出，本港上學年錄得逾2,700人退學，人數創19年來新高，退學者主要為學士學位學生。香港恒生大學校長何順文今日(30日)表示，全校6,000多名學生中，每年約20至30名學生因個人原因或轉校而退學，認為退學率屬低。他提到，因近年考生人數下降，對自資界別有影響，但今學年恒大收生1,729人，達到收生目標，當中約120位為內地生，下學年冀錄取約1,750名學生。

本港目前部分自資院校獲國家教育部批准收內地生，但人數上限為10%。何稱國家教育部與香港教育局達成協議，恒大下學年起，允許增加內地、台灣及澳門的學生限額至20%，相信會有更多內地生就讀，校方亦會就此增加配套資助外地生。他又透露，恒大全校共6,000多名學生中，內地生佔近400人。東網正向教育局查詢。

何順文續指，因應近年中六學生人數下降，暫無計劃開辦更多學士課程，目前該校有26個學士課程和14個碩士課程。他稱，去年教師離職率約有8%，較過去1至2個學年為高，但比率與8大院校相約，部分教師沒有續約，亦有的轉校教書、移民等。

校方亦正興建新大樓「創意人文館」，樓高5層，樓面面積約3,100平方米，將作為人文社會科學學院的教學基地，設有展覽廳、多媒體編輯實驗室、多功能數碼工作室。大樓已於去年底完成地基工程，預計於今年年底竣工。該校去年底在廣州南沙和深圳前海分別開設「香港恒生大學內地中心」，會配合開辦短期課程，協助恒大內地招生、聯繫、辦研討會等，惟未有計劃在大灣區建校區。恒大亦於下學年推出兩個修課式碩士課程，「文化遺產管理文學碩士」及「公共政策及風險治理社會科學碩士」。