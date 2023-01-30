議員要求派不少於5000元消費券　撤除削社福機構1%資助

財政預算案將於下月公佈，有數位議員今（30日）向政府提出預算案建議書，其中有議員表示希望政府派發5000元至1萬元的消費券以提振市道、紓解民困，又指可向旅客派發有條件的電子消費券；另有社福界議員要求政府退回削減對社福機構資助的決定，並建議設立「疫後支援基層人士基金」，如直接現金資助綜援人士、減免租金計劃、基層兒童及長者和殘疾人士現金資助等。

議員吳傑莊表示應派發不少於5000元消費券，且應有條件地向遊客派發入境電子消費券，例如每消費滿1000元就可換取100元電子消費券，以鼓勵遊客購物消費，提振本地旅遊和零售業。吳又提議推行「電子公民計劃」及設立「數碼牧民簽證」，即容許外地申請人在香港展開商業活動，包括可以開設本地銀行賬戶、轉賬資金、註冊公司，以及進行公司的納税申報等活動，外地專才也可利用無線網絡遙距或遠程操作「留港」工作，以招徠更多海外人才和企業到港投資。

社福界議員狄志遠則表示應派發1萬元消費券，且認為今年可發揮消費券最大作用，因疫後經濟剛剛開動，亦可提升市民開心指數，對於庫房儲備問題，他指「唔擔心」，因經濟良好時庫房收入會改善。針對政府前年提出於22至23年度削減1%對社福機構的資助，狄表示相關決定需要撤除，以免影響本港社福服務，此外他建議設立「疫後支援基層人士基金」，使基層可維持基本生活，逐漸「復常」。