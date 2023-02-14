過關掃「黑碼」取消無期　羅湖橋閘機前擺S型鐵馬陣　塞上加塞

中港雖然全面恢復免檢疫通關，但兩地民眾往來並非完全通行無阻。例如內地海關要求出入境人士填表後出示「黑色二維碼」方可過關，令羅湖口岸重開首日一度有數百名過關人士因為填表問題而滯留在羅湖橋上。港府事後稱會與內地商討取消「黑碼」，但至今仍未取得成果。有市民表示，羅湖口岸深圳海關為免「迫爆羅湖橋」事件重演，竟在橋上加設「Ｓ」型鐵馬陣，減慢民眾過關速度，批評決策十分反智。

內地海關要求出入境人士需經手機應用程式預先填寫電子健康申報表，取得黑色二維碼後，「掃碼」驗核訊息才可過關。不少長者因為不諳使用智能電話，亦有旅客手機信號不靈而無法網上申請，日前羅湖口岸重開首日，有市民指連接兩地關口的羅湖橋迫滿人，龍尾更倒流回港，現場估計有接近500人正輪候過關。當時人潮的出現源於內地關口需要入境人士填表並出示「黑碼」，但不少人忘記填寫，要即場補填，使到龍尾倒流回港。

港府翌日稱會與內地商討優化「黑碼」安排，甚至取消「黑碼」，但無法提供落實日期。事隔近一周，有市民上周五經羅湖口岸前往內地，發現深圳海關於掃瞄「黑碼」的閘機前，加設了一個「Ｓ」型鐵馬陣，市民前往閘機掃碼需先向前走，掉頭向後，然後再掉頭向前行，十分費時失事。市民指，羅湖橋本身並不寬闊，以往新冠疫情前港深兩地關口人員經常喝令過關人員勿在橋上停留，以免造成阻塞。他質疑內地當局為免重演「迫爆羅湖橋」，而決定在閘機加設鐵馬陣，但結果只會令市民過關的速度變得更慢，「原本可以直行直過，偏偏要人打一輪蛇餅至行到，簡直係反智。」