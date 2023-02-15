以性交照片要脅夜店女郎當性奴　導演認罪2周後判刑

報稱導演的四旬男子今天承認，與女子性交易期間拍下對方作性活動的照片，事後以照片要挾對方要做他的「性奴」，及找其他女子侍候他。他今天（15日）在九龍城裁判法院承認未經同意下威脅發布私密影像罪，裁判官下令他繼續還押，至3月1日判刑，期間為他索取背景報告。

今天認罪的被告羅俊偉（43歲、導演），被控於2022年2月28日，在黃大仙一單位襲擊女子X；另於同年3月26至27日間，威脅發布X的私密影像，意圖使或知道或罔顧會使X受到侮辱、驚嚇或困擾，且X並未給予同意，而被告不理會X是否同意。今天他承認未經同意下威脅發布私密影像罪，普通襲擊罪則獲撤控。據被告同意的案情，去年1月被告在夜店認識事主X後，曾與X作2次性交易。去年3月26日深夜，X收到被告的WhatsApp訊息，聲稱會把2張X的私密照發給她的夜店同事，要挾X做他的性奴和性玩具。上述2張私密照，其中1張拍到X在吸啜被告腳趾，另1張則拍攝到被告陰莖，而X臉上就沾有疑似精液。

案情續指，被告要求X扮狗般跪下和伸出舌頭，然後拍照傳給他；此外又命令X為他尋其他女子服待他。X因擔心照片外洩，把自拍胸部、私處和扮狗的相片發給被告。X其後報案，之後被告被拘捕，其手提電話被發現藏有5幀X的私密照片。被告在警誡下聲稱之前只是喝醉，並無意把照片公開。

案件編號：KCCC 3048/2022