區諾軒續就籌備初選事宜作供　稱戴耀廷將想法加入協調機制中

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，交高院審理，當中16人不認罪，今（15日）繼續在西九龍法院受審。區諾軒續就籌備初選事宜作供。他指戴耀廷一直堅持其想法，即運用議員否決權來爭取五大訴求和雙普選。區表示，即使協調會議中與會者未有就此議題達成共識，戴仍堅持把想法加入協調機制。

區指，2020年3月26日，區與戴耀廷與潛在有意出選港島區立會的人士進行協調會議，與會者包括楊雪盈、鄭達鴻、彭卓棋，以及現任南區區議會主席司馬文等。戴向他們傳閱題為「35+ Project」的文件，以介紹初選詳情。戴談及要積極運用權力否決財政預算案，司馬文不認同這看法，戴就解釋所謂「積極」，是可以用或不用有關權力，強調若政府拒聽民意，就利用這憲制權力。

區形容，與會者對戴否決議案的說法「漠不關心」，未有積極討論。區坦言「如果有人關心，我會有好深印象」。然而，即使會議中未達成共識，會議後戴卻再給出更新的文件，加入了「運用權力否決財政預算案，回應五大訴求，為警暴問責，重啟政改以達雙普選」等字句。區直言，戴在每次協調會議中均堅持講他的說法，並將他的想法加入協調機制之中。

案件編號：HCCC 69/2022