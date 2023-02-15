調查指市民憂交通費加價　組織促延長交津1年

踏入2023年，公共服務、民生用品等均排隊加價，衣食住行支全面急升，基層市民可謂百上加斤。為了解基層最憂心加價的10種日用品，有組織早前進行調查，今日(15日)公布結果，發現市民最憂心加價的物品是「交通費」，建議政府在新一份財政預算案中延長公共交通費用補貼計劃多一年。

群策匯思今年1月透過網上及街頭調查，成功訪問了542名基層市民，問卷提供約20個民生用品予市民選擇，每名受訪市民最多可投10票，發現最憂心加價的物品為「交通費」，共有519票，「香煙」排行第3，而「電費」則排名第7，有380票。群策匯思主席柯創盛表示，基層市民憂慮加價的物品，絕大部分為民生必需品，都是難以節省的開支，加上深受3年疫情影響，基層生活步步為艱。

隨着香港走向復常，但離經濟全面復甦還有一段距離，適逢新一份財政預算案於月內發表，組織建議應提出針對性的紓困措施，以協助基層市民對抗通脹，包括再推不少於5,000港元的電子消費券、延長電費補貼計劃、電費紓緩計劃及公共交通費用補貼計劃等，以及按社會情況、市民負擔能力等因素，決定是否增加煙稅。