5歲女童被虐致死　上訴庭指原審指引正確　拒受理生父繼母上訴

5歲女童與其8歲兄長自2016年底開始，長期遭生父及繼母嚴重體罰，除遭掌摑、藤條拖鞋責打及罰站外，更不時要捱餓。女童更多次被生父拋上天花板及左右搖晃，終致女童因傷口受感染併發敗血症，於2018年初死亡，事件引起極大轟動。女童的生父繼母於2021年5月被裁定謀殺罪成被判囚終身，2人另承認2項殘暴對待兒童則被判監9年半；至於繼外婆則因對兄妹受虐視而不見，被裁定2項殘暴對待兒童罪成被判監5年。生父繼母就被裁定謀殺罪成裁決申請許可上訴，繼外婆則就刑期申請上訴許可。上訴庭去年開庭後，已即時駁回3人的申請，至今天（17日）頒發書面判詞解釋裁決理據，指原審法官已向陪審團作詳盡及清晰指引，並重申本案是邪惡及令人不安案件，該對生父繼母不應受憐憫。

3名上訴人依次為死者女童Z和其兄長X的父親（30歲、運輸工人）、繼母（31歲、家庭主婦）和繼外婆（58歲、會計文員）。首2名上訴人被控於2018年1月6日，在香港謀殺女童Z，另承認殘暴對待X及Z。繼外婆則被控於2017年8月至2018年1月期間，對Z和及其兄長X負有管養及照顧責任，但故意忽略2人。

高院署理首席法官麥機智於判詞指，就定罪上訴方面，生父繼母主要指原審法官沒有適當引導陪審團。但判詞指出，原審法官已根據指引範本作出清晰及詳盡的引導，故駁回2人的定罪上訴。刑期上訴方面，雖然該對生父繼母已表明放棄，但上訴庭仍指出，本案是同類型案件中最嚴重，任何父母均應珍惜和保護小孩，但本案的小兄妹卻身心均所極端殘酷虐待，故該對父母根本不應受憐憫，現時刑期屬合適。至於繼外婆方面，上訴庭認為她仍然有責任確保該對兄妹不受虐待，現時刑期亦非過重。

案件編號：CACC 89,97/2021