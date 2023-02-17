台軍兩女兵私密片外洩　幹部陪同報警

台灣陸軍八軍團男上尉與女中尉日前遭流出營區內性愛影片，遭記兩大過及兩小過並列入汰除。社交平台近日再流出兩名女兵的私密影片，其中一名隸屬陸軍中部。該部隊周五（17日）證實事件，強調該名女兵是休假期間居家拍攝，未違反規定，疑電腦送去維修時遭竊取上傳，已由幹部陪同報警。

最新的網傳影片顯示，其中一名女兵穿上深色性感內衣並露點，以自拍方式用手揉捏胸部及撫摸私處，該段影片長30多秒，在去年拍攝。除了影片，還有多張她站在鏡子前裸上身的照片，而背景疑為住家，據報她是第10軍團的上兵。台媒指，另一名女兵同類影片疑也被流出，由於部分影片中有穿軍服，因此可辨識出單位及身份，督察單位立刻派員約談兩名當事人並追查外流者。軍方稱對同袍個人心緒及名譽遭受嚴重損害，極為重視及痛心，已派專業人員協助。

至於陸軍八軍團情侶營區自拍性愛片一事，二人因違反兩性營規及台軍資通安全獎懲規定，被軍方記兩大過及兩小過，目前已將懲處結果通知他們，若無申訴即會進入汰除程序。八軍團證實，兩人在接獲懲處令後表示，「的確做了不該做的事」，深感後悔，因此並未提出申訴。