元朗南發展建6座大樓　涉4800伙公屋單位　料2029年落成

元朗南發展計劃討論多年，房屋署近日向區議會提交文件，擬於元朗南2.2號地盤，即靠近欖堤東路的地方，開展公營房屋發展計劃。該地盤預計將會建成6座37層高的住宅大樓，共約4,800個公營房屋單位，可容納約1.3萬人口。房屋署表示，目前土木工程拓展署已展開相關土地平整工程，預定最快可於2024年底起提供已平整之土地開展建屋工程，並於2029/30年起分階段落成。

擬議的建屋地盤總面積為約3.32公頃，地盤以西為山下村、以東為田寮村，其最高總地積比率為7倍。房屋署表示，擬議地盤計劃為建成6座大樓，而發展用地內會提供一間幼稚園、零售設施、社會福利設施及屋邨管理設施等。

元朗南第一期發展已於2022年展開，而土木工程拓展署已於8月就第二期發展的工地平整及基礎設施工程展開詳細設計。第二期發展共可提供約1.15萬伙公營房屋單位，以容納約3.11萬人口，其工程包括發展的公營房屋單位、學校、鄉村遷置區、政府/機構/社區設施、可容納棕地作業的多層現代產業大樓及露天貯物場地。而為配合元朗南第二期發展，渠務署亦將興建元朗南淨水設施，預計可於2025年展開工程，並於2031年完成。