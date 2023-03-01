禁蒙面法仍生效　戴罩逛街不違例

實施近3年的口罩令由今日起取消，惟引用《緊急情況規例條例》而實施的《禁止蒙面規例》至今仍生效，政府昨表明現階段不會處理禁蒙面法事宜，市民關注日後因不同理由而戴口罩會否干犯禁蒙面法。法律界人士指，市民戴口罩逛街或參加婚禮等日常聚會並不違法。

禁蒙面法因應2019年反修例事件，當時根據《緊急情況規例條例》第2條訂立，於2019年10月5日起生效，此例與口罩令不同，並沒有設定失效日期。根據條例，在非法集結及未經批准集結，以及按《公安條例》進行（獲不反對通知書）的公眾遊行及集會，只要該人士無合理辯解下使用蒙面物品，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款2.5萬元及監禁一年。

該條例於2019年11月被高等法院裁定違憲，其後政府上訴，直至2020年12月21日，終審法院裁定政府終極上訴得直。由於政府沒有就禁蒙面法第5條，即「警務人員有權要求身處公眾地方人士除去蒙面物品」違憲的裁決上訴，因此該條維持失效。

執業大律師陸偉雄稱，簡單而言，市民戴口罩參加任何形式的公眾集會都有機會違法，因該法例是要辨識身份，故市民即使參與合法集會都應避免蒙面，惟一般戴口罩逛街，或參與婚禮等聚集情況而戴口罩，則不會違例。

保安局日前回覆本報查詢時確認，禁蒙面法現時仍生效，相關規定並不受口罩令是否生效而影響，政府會適時作出檢討。昨日港府亦指口罩令與禁蒙面法是兩回事，口罩令是處理公共衞生問題，現階段不會處理禁蒙面法。