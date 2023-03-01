東方日報A1：口罩終可除　搭車社交有顧慮

三年「口罩令」，今日終全面取消。港府昨日宣布，室內、戶外以及公共交通工具的口罩令今日全面取消，意味本港所有社交距離措施正式結束，香港全面回復正常。港府解釋指，數據顯示新冠疫情受控、沒有大反彈迹象，本港已建立防疫屏障，重點人群沒有出現爆發，病毒變種沒有重大的變壞情況，加上傳統冬季流感及呼吸道感染的高峰期接近尾聲，認為整體風險可控，是適當時候全面取消口罩令。不過，為了保護高危群組，故高風險地方，包括醫院、老人院等的負責人可以行政指令要求在場人士或訪客佩戴口罩，以減低風險。有市民表示在與陌生人聚會及搭車時會有憂慮，所以會繼續戴口罩。

港府在記者會上稱，無論污水病毒監測，以至住院重症和死亡個案數字皆維持低位，而其他呼吸道疾病包括季節性流感亦未有上升迹象，重點場所如醫院、院舍、學校也未有出現大型爆發。雖傳統冬季流感以及呼吸道疾病高峰期未完結，但已經接近尾聲，政府認為撤銷口罩令後，新冠確診、流感個案會有輕微上升，但預料持續期相對短暫，對市民健康以及醫療系統有影響的風險可控。

另外，為保護高危群組，政府稱衞生防護中心會發出健康忠告，呼籲有呼吸道病徵的市民或有長期病患以致身體免疫力較弱的人士，在空氣流通欠佳的地方應該盡量保持佩戴口罩。當局預期，撤銷口罩令後，新冠確診及流感個案會輕微上升，但相信持續期相對短暫，對市民健康及醫療系統的影響及風險可控。至於為何不分階段取消口罩令，當局指局部保留口罩令的防疫效果不大，而且執行上相對複雜和困難，亦會為市民帶來不便。

事實上，政府早前延長口罩規例至本月8日，被問及為何選在現時全面放寬，又是否跟隨周邊地區的做法？政府稱約在兩個月前，有人提出會否考慮取消口罩令，當時積極留意數據，整體考慮不同因素後，認為這時候取消最適當，並預料香港的不同盛事、國際活動等都會回來，活動會活起來、動起來、熱起來，政府今明兩年會全速拚經濟、拚發展。至於隔離設施的去留問題，港府稱財政司副司長正積極整體地研究及積極跟進，有決定會盡快告知社會。

醫管局表示，為減低傳播病毒的風險及保護病人免受感染，公立醫院所有病人、訪客及員工，進入醫院或醫療設施時，仍然要佩戴外科口罩。臨床醫護人員亦要繼續在每日上班前，進行快速抗原測試；醫護人員亦會按不同臨床區域的運作需要，佩戴合適個人防護裝備。局方會全力配合有關政策，已陸續將過去抽調往抗疫的人手、病床及資源調回原來崗位，照顧其他病人。

探訪安排方面，醫管局表示探訪人士毋須再進行核酸檢測，只需於探訪前24小時內進行快速抗原測試並取得沒有確診的結果；探訪人士毋須預約，人數亦不設上限，可以輪流探病，但是每次只可以有兩名家屬進入病房；部分醫院的探訪時間會延長，探訪時段亦會有所調整。

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