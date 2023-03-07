港大工程團隊研固態電解質　製備安全更高效鋰電池

鋰離子電池數十年來一直是最先進的電化學儲能技術，但存在安全，壽命有限以及功率密度不足等問題。基於液態電解質在壽命、可燃性和低離子傳導等的局限，香港大學工程學院機械工程系的研究人員，開始轉移至研發一系列陰離子網絡固態電解質，期望可提高充電電池的安全水平，讓電池有更高功率密度和更長循環壽命。該研究結果已在《化學工程期刊》發表。

港大指，過去研究證實，固態電解質在新一代電池技術中擁有很大的發展前景，因其可以在電池中實現無濃度梯度和快速充電、放電的特點，令電池更安全及有更大功率容量。然而，固態電解質在室溫下較低的離子電導率，局限了搭配固態電解質的鋰電池實現大規模商業化生產的可行性。

另外，研究團隊設計的單離子導電聚合物固態電池，能有效提高其陽離子電導率達至少4倍。港大機械工程系申東明博士領導的研究團隊，設計了一種陰離子網狀聚合物，能把通過的陰離子捆綁纏繞在其中，透過調控離子選擇性電解質的鏈段運動能力，讓陽離子更快地通過。申東明補充指，把離子選擇性電解質應用在鋰電池，可以實現快速充電，將來把一輛電動汽車重新充滿電，可能只需喝一杯咖啡的時間，這勢將開啟清潔能源的新時代。