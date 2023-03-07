勞工處就安達臣道冧天秤提67項檢控　消息指審批至施工均有問題

秀茂坪安達臣道地盤去年9月「天秤」倒塌意外釀成3死6傷，勞工處昨（6日）指經調查後，向相關承建商、分判商及個別人士，提出共67項檢控。據了解，調查發現意外成因包括天秤基座設計計算可承受的應力出錯，引致基座的負載出問題，而基座上的焊接亦有問題，焊接位出現缺陷，同樣影響承受力。

消息指，事故顯示由審批到工人施工，都有不同程度的問題，明顯有人失職。當局不排除會再提出檢控。至於不公開被控者的資料，原因是律政司不想影響司法程序、調查和檢控進展。

另外，消息指67項檢控將涉及7間公司，包括項目總承建商精進建築有限公司，精進的分判商和負責搭建、拆卸及保養涉事天秤的永茂機械（香港）有限公司；同時有4人被控，包括曾測試及檢驗涉事天秤的註冊工程師、曾目測涉事天秤基座焊位的焊位質量檢驗人員等。

是次事故在去年9月7日發生，安達臣道一個建築地盤的天秤突然倒塌，擊中附近的數個臨時貨櫃辦公室，導致3死6名傷。有關地盤當時正進行房協資助出售房屋興建項目工程，主要興建5幢住宅樓宇。