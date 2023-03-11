李卓人妻子鄧燕娥涉勾結境外勢力被捕　今准以20萬元保釋

周四(9日)中午約12時，國安處在港島赤柱監獄外拘捕李卓人妻子鄧燕娥，涉違反「勾結境外勢力危害國家安全」等罪名。執法人員周四下午帶鄧到位於美孚新邨百老匯街117號的住所搜屋，逗留1小時後帶走一箱證物離開。國安處晚上表示，周四在港島區採取執法行動，拘捕一名65歲女子，她涉嫌干犯「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，被扣留調查。據了解，鄧燕娥今日(11日)獲准以20萬元保釋，並要交出護照等旅遊證件。

據悉，鄧燕娥早前已到外國探望女兒，李卓人上月初在監獄不小心跌傷手腕，輕微骨折，即日已被送院治理。鄧燕娥之後於本月初返港，每日皆有前往監獄探望丈夫，並在離港前夕被執法人員拘捕。

李卓人因2019年8.18、8.31、10.1以及2020年6.4非法集會案，被控組織及參與未經批准集結等罪，於2020年遭執法人員拘捕，一度獲准保釋。他罪成被法庭判囚20個月，其中「6.4案」判監14個月，刑期與之前案件同期執行。李卓人去年底曾申請保釋，當時法官表示，李賣樓及妻女均已離港，認為他有潛逃風險。律政司一方亦反對讓李保釋，指顧及李的背景及過往定罪紀錄，法庭沒有充分理由相信他不會繼續危害國安，法官經考慮後，最終亦駁回李卓人的保釋申請。