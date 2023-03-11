政Whats噏：籲關注「照顧者」　議員組隊打籃球賽　

早前立法會足球賽復辦，成班議員組隊踢波，但最終首場就不敵對手落敗。今日（11日）議員狄志遠就舉辦「照顧者日」，希望推動政府及市民多關注照顧者支援，活動之一係「照顧者盃」3人籃球賽，狄就聯同幾個議員組隊參賽，表現似乎有改進，議員隊仲多次命中，不過有啲議員甩底兼遲到，唔知有無影響議員隊實力呢？

籃球賽喺荃灣一商場嘅室內3人籃球場舉行，本身名單上有議員鄭泳舜、李世榮、陸頌雄、陳學峰同狄志遠，不過陳同陸2人最終都未有露面。而議員隊首場賽事由李世榮同狄志遠領軍，對住具有身型優勢嘅藝員隊，李世榮都唔執輸，因為佢都幾有分量，更入咗幾球。至於狄志遠都努力不懈，最終對手比佢喺籃底自由發揮，狄射咗幾球之後都成功拎到一分，盡顯功架。

不過佢哋打咗5分鐘就落場喇，之後比啲後生仔繼續發揮。雖然最後都落敗，但都見識到議員隊嘅實力，而鄭泳舜其後都有到場露兩手。

而商場內更擺有多個攤位及展板，讓大眾多加了解照顧者，展示現時照顧者支援政策不足等問題，參與機構包括香港婦女勞工協會、香港善導會、自閉症病人自助組織、工業傷亡權益會。

至於勞工及福利局局長孫玉菡亦在場，佢認同現時照顧者津貼有優化空間，而照顧者專線及網站亦會即將啟用，未來會持續推廣協助照顧者工作。孫又指需要與照顧者嘅群眾增加接觸，並思考如何令資源到位。