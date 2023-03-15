黎智英兒子乞求聯合國關注父親國安案　港府譴責干預司法

香港壹傳媒黎智英的「國際律師團隊」及其兒子黎崇恩，日前在聯合國人權事務委員會會議上，乞求國際社會關注黎智英在本港牽涉的《港區國安法》案件。港府今晚(15日)批評有關律師團隊和黎崇恩濫用聯合國機制，對他們肆意抹黑《港區國安法》和香港特區司法制度表示不滿，更反對尋求聯合國人權理事會干預案件的司法程序。

港府批評，任何國家、組織或個人企圖利用政治力量干預特區司法程序，以促使任何被告人逃避應有的司法審判，都是公然破壞香港特區的法治。而發表有意圖干擾或妨礙司法公正的言論，或作出有同樣意圖的行為，亦極有可能構成刑事藐視法庭罪或妨礙司法公正罪。政府強調，律政司在有充分證據令案件有合理機會達致定罪，以及在合乎公眾利益的情況下，才會提出起訴。當局在最後重申，絕不容許任何人包括所謂的「國際律師團隊」干預香港特區的司法程序，並對此予以強烈譴責。

不過，黎智英的法律團隊似乎「籠裏雞作反」，整出「雙胞」鬧劇。外媒今年1月曾報道，黎智英的國際律師團隊去信英國政府，請求緊急會見英方首相並要求介入案件。但是，黎智英的香港法律代表其後澄清，黎智英從來沒有委託其他人，代表他在香港的刑事及有關訴訟行事，亦未有與報道中提及的國際法律團隊就訴訟有任何專業上的聯繫。