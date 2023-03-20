政府指填海無直接影響生態　環團斥太武斷

備受爭議的「明日大嶼」由原先填海建兩個島變成建3個島，而3個人工島將包圍交椅洲而建，當局至今只稱認為填海不會對生態物種造成「直接影響」，項目的公眾諮詢環節亦被詬病「鬼祟」，綠色和平資深項目主任陳可淳表示，現時政府沒進一步數據提供，沒有評估一個為期20年的工程對環境的影響，沒有明日大嶼必要性的推算根據，直言「難以服眾」，質疑政府「點解要繼續硬推」。

政府指1,000公頃的交椅洲人工島由3個島嶼組成，包括A島約380公頃、B島約380公頃和C島約240公頃，並以「Y形」水道分隔各島。政府所做的交椅洲人工島填海工程初步生態和漁業調查結果表明，填海工程將不會對江豚、中華白海豚等物種造成直接影響；又指交椅洲人工島與鄰近島嶼以水道作分隔，填海工程將不會對鄰近島嶼的生境、植物、鳥類和陸上動物造成直接影響，同時布局能夠避開具生態價值的石珊瑚群落，當中的「Y形」水道能保持鄰近水域的水流適度流動，有效應對填海對水質和生態造成的影響，亦配合盛行風向，有助減低城市熱島效應。

陳可淳指政府只做了初步生態調查，亦沒有進一步數據提供，現時斷言無直接影響是「太過武斷」，且局方只強調Y型水道可以保持水流不變，從而保護生態，但一直沒有評估為期20年的工程對生態的影響。針對公眾諮詢，她指明日大嶼是「史無前例咁貴嘅基建」，理應做更多諮詢工作，但現時一直維持在政府層面，稱「睇怕只係數人頭，難言係有效嘅公眾諮詢」，希望政府在公眾諮詢日期截止前提供具體生態數據、全面的造價估算、支持明日大嶼必要性的推算根據，不然難以說服公眾。