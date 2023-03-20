鼓勵發揮所長　近千學生獲頒尤德爵士獎學金

為致力培育本港青年才俊，尤德爵士紀念基金向約940名學生頒授獎學金及獎項，以鼓勵他們發揮所長。其中6名在中學文憑試取得優異成績的學生，獲頒發紀念基金獎5,000港元；另有911位高中學生和12位職業訓練局學生獲頒高中學生獎1,000港元。

尤德爵士紀念基金第36屆獎學金頒獎典禮昨日於香港大會堂舉行，共有約940名學生、4名學徒及5名在職人士獲頒授獎學金及獎項。其中，2023至2024學年海外研究生獎學金及海外獎學金的競爭情況相當激烈，有逾240名申請者競逐，現為影片製作人的戴仲儀脫穎而出，奪得海外研究生獎學金。她表示將計劃到美國南加州大學修讀動畫及數碼藝術碩士學位課程。

此外，有6名在文憑試取得優異成績的學生獲頒發紀念基金獎、另有911位高中學生和12位職業訓練局學生獲頒高中學生獎。尤德爵士夫人在典禮致詞表示，基金會多年來致力培育香港的青年才俊，讓他們發揮所長，期望能有效鼓勵本港學生矢志求學，力臻卓越。

基金在2022至2023學年合共撥出263萬港元，其中包括一項30萬港元海外研究生獎學金、一項28萬港元殘疾學生海外獎學金、3項5萬港元研究生獎學金、6項4萬港元獎學金；及一項4萬港元獎學金，予修讀學士學位課程的殘疾學生等。