移民潮未止　本港人口連降3年

近年移民潮加劇，本港人口連續3年下降，根據最新的政府統計處數字，2022年底香港人口臨時數字約為733.32萬，為自2016年最低，若與2021年同期比較，去年人口已減少約6.83萬，按年跌0.9%。若撇除單程證持有人移入，過去一年共有6萬名香港居民淨移出，是2021年的約2.1倍。

參考統計處數字，本港居民淨移出人數於2022年呈上升趨勢，該年共有6萬香港居民淨移出，但若加上2.12萬名單程證持有人移入，則錄得3.88萬人淨移出。另外，去年分別有3.25萬人出生、6.21萬人死亡，變相有2.96萬人自然減少。

另一方面，不少人申請以「永久離港」為由提早提取強積金，根據積金局最新數據顯示，2022年第4季以不同理由（例如退休）提取強積金的申索總數約53,000宗。當中第4季以永久離港為理由提取強積金的申索數目為7,000宗，按季減少19%。

若整合全年數字，去年第2季及第3季的以永久離港為由申請提早領取強積金的宗數分別有8,600宗；而去年首季則有7,500宗，變相全年約有31,700宗申請，合共涉及逾80億元。

積金局表示，以永久離港為由的申索個案並不等於移民個案，以此理由申請提取強積金也包括申請人返回其原居地，例如非本地僱員結束在港工作，或移居內地生活。