東方日報A1：半數港人想走　英語差都外流

港府施政不濟，實施近3年的嚴苛防疫措施令民生凋敝，香港變得五勞七傷，經濟跌落谷底，學歷高、有專業技術的精英早就移民他邦，就連英語較差的人都想外流。有調查指，超過70%受訪者過去三年曾考慮到海外升學，近40%人有意到海外工作，近半想走受訪港人承認自己英文差，但即使語言不通亦執意背井離鄉。學者指，本港樓價高，住屋難及難向上流，令港人覺得生活壓力難受，此地不宜久留，促當局對症下藥，搶人才之餘亦要留人才。

香港學術及教學交流協會於今年2月底至3月初，向全港市民進行了一項有關「港人海外留學或工作意向」的問卷調查，並成功收回503份有效問卷，受訪者的年齡涵蓋各階層，惟主要以高中生為主。結果顯示，95%受訪者認為良好英語是海外工作或升學的必要條件，惟36%人直認英文差，49%人指一般，僅15%人認優良。有71%人表示過去3年曾考慮過到海外升學，38%就指有意到海外工作。令他們離港的原因，最多的是生活壓力，佔57.5%，其次是政治環境佔51.9%，經濟下滑則佔31.4%，缺乏工作機會亦有31.2%。

就讀中六的Tiffany是應屆香港中學文憑試考生，她坦言自己英語能力一般，但有意到英國或澳洲升學修讀醫護相關學科。她認為在本港讀書較大壓力，指若未來數年能夠在外國讀書會比較快樂，Work-Life Balance（工作與生活上的平衡）會比香港好，並考慮在當地工作數年，長遠會返港工作。

對於港府總將搶人才掛於嘴邊，卻有很多本地人遠走他鄉。Tiffany認為，當局可以降低入學門檻或減少實習時數來培訓人才，透過提供房屋津貼，學費減免等措施，吸引在港讀書的外國人才留港工作。本地各院校亦可以提供更多的就業機會，讓修讀完相關課程的學生可以從事相關工作，並非局限於人手短缺的科目，相信會提升畢業生對本地就業前景信心。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強稱，撇除政治因素，港人離港的主因有二，其一是缺乏上流機會，在上世紀90年代至2000年代，基層市民大學畢業後較易透過工作改善生活，由基層上流至中產，如今知識未必改變命運，上流機會亦因持續高企的樓價變得難上加難。

陳指，住屋難直接影響年輕人對未來的想法，即便收入不俗的專業人士，亦需花大筆薪金來支付樓價，故有移民的精英已賣港樓，在外國住大屋，生活逍遙。他稱，一般大學生「上車難」，當局無意壓抑樓價，惟可以倣效新加坡的組屋計劃，讓合資格香港人申請並提供適當津貼，例如生育後再有獎金鼓勵，起碼讓他們安居樂業，有付出有回報。他強調，如今精英出走，學生外流，當局必須對症下藥，深刻反省並付諸行動。

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