香港力壓新加坡成亞洲最貴出差城市　每日平均支出逾$4000

香港力壓新加坡，成為2023年亞洲公幹費用最昂貴的城市！人力資源顧問機構ECA International發表最新「出差津貼報告」，結果顯示儘管去年前往香港公幹的需求急劇下降，香港仍然成為亞洲排名首位及全球排名第16位公幹費用最昂貴的城市。到香港出差的平均支出為每日520美元(約4056港元)，領先新加坡、東京及上海等(詳見表)，再次成為亞洲公幹費用最貴城市。

ECA International亞太區域總監關禮廉指，香港一直是亞洲公幹費用最昂貴的城市之一，而本年度也不例外。到香港出差的平均支出為每日520美元(約4056港元)，比去年同期輕微下跌了4美元。由於新冠疫情及經濟表現不景氣，導致前往香港公幹的需求下跌，因此香港於2022年的公幹成本輕微下降。

ECA每年發表「出差津貼報告」，提供有關海外公幹平均成本的資料，包括在日常津貼成本中佔最高比重的酒店住宿支出，還有膳食、飲品、洗衣和的士費用，以及日常必需品開支。企業將利用這些資訊來決定員工海外公幹時的日常開支津貼。

新加坡是亞洲公幹費用排名第二昂貴的地區，每日平均公幹支出為515美元(約4017港元)，稍微低於香港。至於排行第三的是日本東京，儘管以當地貨幣計算，商務旅客於去年的每日公幹支出有所上升，但由於日圓兌美元貶值，導致其排名下降。排名第四的為上海，而台北(第7)及新竹(第10)等台灣城市的排名有所上升，均進身十大亞洲公幹成本最高的城市之列。

亞洲十大公幹費用最昂貴城巿

1.香港

2.新加坡

3.東京

4.上海

5.首爾

6.達卡

7.台北

8.北京

9.橫濱

10.新竹