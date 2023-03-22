本港人口老化　議員倡設內地退休村　政府稱將研跨境養老安排

人口老化問題愈趨嚴重，據政府統計處發表的《香港人口推算2020-2069》，2039年長者人口佔總人口的百分比更上升至3成多。有議員今日(22日)在立法會上關注人口持續老化對社會及經濟發展所帶來的挑戰，以及當局有何方法解決。亦有議員問到政府能否加大力度吸引年輕人來港。勞工及福利局局長孫玉菡回覆指，政府已提出一系列措施，培養本地人才，並引進外地人才。

議員梁美芬問到政府有否評估未來5年人口持續老化，對社會及經濟發展所帶來的挑戰，又問到政府可否設立公營醫療一站通，向港方營運醫院提供資助，讓在大灣區退休的長者無需長途跋涉回港診症。孫玉菡回應指人口高齡化趨勢愈見明顯，據政府人口推算65歲以上長者佔整體人口比例，由2022年中20.8%，到2028年會上升至25.3%，勞動人口會隨之下降，指人力資源為香港重要的增長元素，若本地人口減少會影響香港增長潛力，指政府已提出一系列措施，培養本地人才，並引進外地人才，同時會改善安老服務，又承諾未來會積極考慮跨境養老安排。

多名議員關注養老問題，議員鄧家彪問到政府能否在內地設立退休村，讓香港人士到內地退休，另一議員林素蔚則指現時不少獨居長者缺乏支援，而資助服務單位每星期只能向長者提供一至兩次服務，並不能回應長者生活和護理需要。孫回應指社署下有不少家居支援服務，未來政府會用好社會資源如關愛隊，可以更好幫助長者需要，又認同需要利用大灣區發展安老服務，但認為要研究細節。

工程界議員盧偉國則指本港出生率偏低，問及會否加大力度吸引年輕人來港，包括增加大專本科非本地生名額，同時會否向非本地生開放職專教育。孫回應指政府近日有推出搶人才措施，會積極想辦法確保本地工人優先就業，以應對人口挑戰。