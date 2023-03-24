打工仔去年月薪中位數1.91萬元　按年僅升約2%

打工仔辛勞工作為求餬口養家，惟去年工資中位數按年升約2%。政府統計處今日（24日）公布的最新2022年收入及工時按年統計調查結果，顯示去年5月至6月本港僱員的每月工資中位數為19,100港元，較2021年同期的中位數（18,700港元）高1.9%。若以每小時工資計算，本港僱員的每小時工資中位數為77.4港元，較2021年同期的中位數（75.7港元）高2.2%。惟仍有1.8萬人時薪少於38港元，當中有1.17萬人賺取最低工資每小時37.5港元。

而去年5月至6月僱員每月工資的第10個、第25個、第75個及第90個百分位數分別為10,000港元、13,700港元、30,200港元及47,300港元，按年份別高2.2%、1.9%、2.5%及2.3%。同期每小時工資的第5個、第10個、第25個、第75個及第90個百分位數分別為42.4港元、45.6港元、54.8港元、123.7港元及199.4港元。

工資中位數於性別、年齡上亦有差異，男性僱員的每小時工資中位數為86.5港元，而女性僱員則為68.5港元。按年齡組別分析，介乎35歲至44歲的僱員的每小時工資中位數最高，達90.9港元，其次為介乎25歲至34歲的僱員，獲80.9港元；而介乎45歲至54歲的僱員，則得到77.8港元。