帝港酒店集團完美度假體驗　時令食材環球饗宴　繽紛主題住宿計劃

疫情期間，港人為避疫幾乎困在家中，去旅行簡直是奢望。為了營造度假感覺，近幾年流行到酒店度假（Staycation），一家人或小倆口入住本地酒店，享受一系列玩樂措施和餐廳美食，各大酒店亦推出不同主題的住宿套餐吸客，讓港人身心放鬆。扎根香港多年的帝港酒店集團，多間酒店不定期推出創意十足的住宿計劃及主題客房，旗下的中西日餐廳更推陳出新，以時令食材及精湛烹調手法，配以創意點子，不時推出新主題饗宴餐點，為本地人及環球旅客提供全面而精彩的住宿餐飲體驗。

帝港酒店集團旗下有帝都酒店、帝京酒店、帝景酒店及帝逸酒店，每間均交通便捷，方便易達，加上酒店設備完善，合共提供超過2,400間高質客房及套房，深受本地及外國遊客歡迎，於《東方日報》及《on.cc東網》舉辦的「超卓品牌大獎」獲得「超卓酒店住宿大獎」，拿下獎項可謂實至名歸。

旺角一向是人氣購物熱點，帝京酒店毗鄰港鐵旺角東站和巨型購物商場，想購物隨時都得。酒店擁有699間客房，為方便旅客更引入全新智能技術，使用內置微定位系統機械人為客人服務，可以驗證住客身份、處理付款及派發房間匙卡，縮短住客辦理入住手續的輪候時間、分擔前台的工作量，讓客人享用最佳的體驗；酒店更於2020年至2022年獲Tripadvisor頒發「旅行者之選」大獎。

酒店有多間餐廳，為客人帶來不同風味。花月庭薈萃歐陸及亞洲特色美食，主打環球菜式及自助餐。中菜廳帝京軒的中式廚藝團隊為食客呈獻當代粵式高級美饌。全新概念餐廳獅房菜，菜式糅合粵菜精粹及川菜元素，每道菜都有亮點。香田日式料理以關西風格作主題，主打日本宴客享用的會席料理。精緻糕點品牌Royal Delights（R+）糅合糕餅工藝及香港本地獨特元素，呈獻高水準的「滋味」美食，集「品味」及創意「玩味」於一身，絕對能為食客帶來驚喜。

位於沙田市中心的帝都酒店，附近有香港文化博物館和沙田馬場等景點，酒店直達港鐵沙田站及新城市廣場，購物及出遊都十分方便。為讓客人保持新鮮感，酒店正分階段進行翻新工程，全新裝潢的舒適客房增設內置IPTV功能的LED電視及空氣淨化裝置等先進設備，亦有全新裝潢室內外恒溫游泳池及完善的健身室，讓你輕鬆享受悠閒住宿體驗。

酒店有4間餐廳，想享用多元化的國際美食，推介自助餐廳2+2 café。以沙田山巒景觀作靈感裝潢設計的YAMA，提供傳統和新派兼備的和式料理及特色雞尾酒。櫻田日本餐廳則供應日式火鍋、壽司刺身、定食及鐵板燒等多元化日本美饌。中菜食府玉庭設有一系列中式佳餚、精緻點心及粵式美饌，備有多間獨立貴賓房，客人可靈活選擇。

去度假，有時都想遠離鬧市，好好享受寧靜時光。位於荃灣的帝景酒店臨海而建，抬頭便可欣賞青馬大橋、汀九橋和馬灣海峽的壯麗景色。只要行數分鐘便可到達麗都灣海灘，輕鬆寫意。若想出外活動，約40分鐘車程即可到達香港國際機場、香港迪士尼樂園和各區購物商場，酒店更提供專車來往荃灣及荃灣西。

酒店提供包括親子、海景、山景、單寢室海景、雙寢及三寢室海景等688間客房和套房，亦有特色主題房間供應，如森林小樹屋、型格泥頭車和海洋世界等主題，讓旅客體驗歡樂的親子時光，部分房間設有簡便廚房和微波爐，方便住客簡單處理食物，有需要的話，還可以免費租借抽濕機。酒店亦設有健身中心、兒童設施、無線上網服務、寬頻上網服務及酒店專車服務等，滿足不同需要。酒店餐廳麗都軒於早、午餐時段供應輕便中西美食，盡情感受度假的樂趣。

維港景色以外，香港亦有不少優美河景，位於沙田、鄰近港鐵石門站的帝逸酒店，附近就是具標誌性的城門河，景色宜人。酒店設有618間客房及公寓，糅合現代設計、健康生活和智能科技，客人可選擇自助入住及退房系統，酒店手機應用程式提供非接觸式智能房卡選擇，客人亦可透過房間內的智能平板電腦遙控室內設施。天氣晴朗時，可免費借用酒店單車到處遊玩；亦可於酒店頂層、配備了VR虛擬實境健身器材的的健身室運動，又或於恒溫泳池暢泳，遠眺沙田美景。

外出遊玩回來，可到全天候餐廳Alva House享用環球美食及自助餐。想欣賞城門河夜景，則可以選擇位於頂層的日本餐廳源峰，客人亦可到訪逸軒體驗私房菜饗宴，由經驗豐富的廚師團隊主理精選菜單，以新派心思演繹粵味經典。