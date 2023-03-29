專家倡高風險人士再打加強劑　劉宇隆：毋須全民打針

世界衞生組織(WHO)調整新冠疫苗接種建議，高危群組可在最後一劑冠病疫苗加強針12個月後再次接種。而本港衞生署衞生防護中心轄下聯合科學委員會與會專家，今日(29日)下午開會討論本港的疫苗接種策略，並一致同意建議高風險群組今年再接種1劑加強劑，至於一般齊針市民可按需要接種，兒童若已接種3劑疫苗則毋須再打針，政府會繼續免費提供疫苗接種服務。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆於會後表示，會上審視世衞最新指引、本地數據及研究成果，認為指引符合本地接種情況。委員會建議僅4類高風險人群，包括50歲以上人士、患較嚴重病患的成年人、孕婦及前線醫護人員，可考慮在確診或對上一針相隔半年後再打針。

他提到，一般已接種3針的市民，可按個人需要自行決定是否再打針，而已打3針的兒童的風險最低，毋須再打針。至於未打3針的兒童，劉認為他們應再打一針，與世衞建議健康的兒童毋須再打針的指引有異。他解釋部分國家資源限制，疫苗只能提供予最高風險人群，世衞需發符合多國的適用指引，但本港的疫苗數量充足。

世衞決定調整接種建議，指新冠疫情進入新階段，許多人已接種或曾受感染，甚至有混合免疫，建議根據染疫後重症和死亡率等因素，將人群分為高中低3個風險級別。其中，高風險群組包括長者、有嚴重健康風險，例如糖尿病或心臟病等的年輕人、免疫力較弱的人士、孕婦及前線醫護人員，世衞建議他們接種最後一劑的半年或1年後，再打1針加強劑。中風險群組是沒有長期病患的60歲以下人士，以及有長期病患的兒童和青少年，他們完成基本接種後，補多1針加強劑就足夠，但不建議他們恒常接種，指效果微乎其微。至於低風險群組，是半歲至17歲的健康兒童及青少年，接種優先級別應該最低。