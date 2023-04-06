公營房屋項目首次引入自動油漆機械人　不足半小時完成中型單位

本港各行各業出現人手荒，其中建造業亦是重災區之一。為應對人手不足情況，房屋署近年積極將工程數碼化，更首次在公營房屋項目中引入自動油漆機械人。技術工人以「一人多機」方式操作，不足半小時可輕鬆完成中型單位噴漆工程，不單慳時間及成本，亦紓緩了工人短缺困境。

政府正加大公營房屋供應量，惟建造業各類工種普遍出現短缺情況。為確保工程順利，房屋署高級結構工程師姚勳雄表示，近年積極採用創新科技協助工程，如運用建築信息模擬技術（BIM），可利用無人機配合人工智能檢測外牆、數碼化驗收等。而在今年2月，房署就首次將技術應用在單位油漆工序上，引入油漆噴塗機械人，以助加快工程進度。

姚勳雄指出，與傳統以兩人一組為單位上漆工序比較，以一個2至3人的單位面積為例，使用自動油漆機械人僅花15至20分鐘便能完成。由於僅用平板電腦就能編程操作，同一時間能控制多部機械人進行工程。而由於「一人多機」操作，署方指使用機械人噴漆，每平方米成本為40元，相較傳統工人的同呎成本58元為低；惟姚勳雄強調，新技術目的非取替工人專業工藝，而工人遠距離操作時，可減少漆霧影響工人健康。

房屋署青衣青康路北地盤首次使用數碼化室內油漆噴塗機械人，姚勳雄說，整體表現令署方滿意，包括達到九成的作業覆蓋率，哪怕是燈光昏暗環境仍可運作，噴漆效果亦均勻；目前仍要改善牆角及彎位作業情況，預料將可普及在各個公營房屋項目中，並紓緩建造業勞動力短缺對工程的影響。