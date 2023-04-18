新冠康復者57%有腦霧影響記憶力　機構憂易患早期認知障礙

雖然新冠肺炎疫情已過去，惟時至今日長新冠仍困擾一眾康復者，甚或對腦部產生影響。有機構今日(18日)公布有關港人對腦部健康的調查，發現有60%受訪者在過去12個月曾確診，當中有57%人更自覺有腦霧徵狀。調查亦發現，有78%人會用手機或電腦去記住事情，缺少「用腦」有機會影響記憶，容易成為輕微認知障礙的初期迹象。機構建議，大眾需多做腦部運動能有效避免「腦懶惰」，有助保持大腦功能良好。

保健產品公司腦活益於今年2月進行「港人對腦部健康的認知及關注調查」，訪問了共617名受訪者。結果顯示，在60%曾於過去12個月曾經確診的受訪者中，有69%人的腦霧情況持續了一個月以上至一年時間。而現代人缺少「用腦」亦可能會令記憶力變差，有42%人稱自己平日並「沒有進行任何腦部運動」；有86%人更指有出現記憶力問題，例如突然記不起密碼、曾試過突然忘記想說的話及想做的事等。

近年腦退化及認知障礙有年輕化趨勢，有82%人擔心自己以後會患上相關疾病。調查指出，近年因應新冠後遺症腦霧，令不少人出現記憶力衰退、專注力不足、說話和思考能力變差及情緒困擾等病徵，與早期認知障礙的症狀相似，加上腦退化症有年輕化迹象，現時全球最年輕案例為19歲，更有不少踏入人30歲便出現腦退化症狀，情況令人擔憂。

腦活益指出，腦退化症未必避無可避，及早關注與維持腦部健康，多做腦部運動，可有效避免「腦懶惰」，並保持大腦功能良好，延緩都市人初老症狀及腦退化問題。