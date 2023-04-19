馬料水擬建新碼頭　應付假日旅客需求

馬料水渡輪碼頭每逢周末假期，逼滿大量遊客乘搭街渡前往離島觀光。就該碼頭現有靠泊位不足，土木工程拓展署指已完成相關碼頭改善工程初步設計，擬建造新碼頭。據該署提交初步設計模擬圖顯示，新碼頭選址在馬料水3號梯台附近，與現有馬料水碼頭相距約300米，路程需時4分鐘。土木署指，最終設計有待完成詳細設計後落實。

據區議會文件介紹，馬料水渡輪碼頭建於上世紀80年代，現時是通往香港聯合國教科文組織世界地質公園内多個熱門地質景點的主要途徑，有多條持牌固定班次街渡渡輪服務，由該碼頭開往東平洲、深涌、塔門、高流灣、赤徑、荔枝莊及黃石等熱門旅遊景點，且碼頭亦經常被用作本地觀光船隻的登岸點。當局指，由於周末及假日遊客人數眾多，該碼頭現有靠泊位不足，建議增加碼頭泊位和其他設施。

政府2017年起推行「改善碼頭計劃」，分階段改善位處新界及離島偏遠地方的公共碼頭。計劃首階段涉及10個碼頭，當中首個完成的工程是南丫島新北角碼頭，已於去年11月中啟用；至於計劃第2階段則涉及馬料水渡輪碼頭在內13個項目。