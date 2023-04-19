東院「等到死」病婦揭為變性人　手術後體弱曾染新冠

東區醫院急症室長期逼爆，一名患有長期病患的58歲女子鍾可宜，本周日(16日)因發燒和咳嗽前往求診，苦等12小時才獲醫生面見，並安排作進一步檢查，惟大約5小時後，她被發現在院內無障礙洗手間失去知覺，最終失救不治。據悉，暱稱「阿鍾」的女事主是變性人，大半生以男兒身生活，步入中老年才「從心所向」，毅然接受變性手術。她年逾5旬方由大叔變大嬸，健康已經大不如前，近年又感染新冠肺災，一度連落床亦有困難，原以為康復後可以盡情享受女性生活，殊不知最近身體再出問題，落得「睇病睇到死」。

「阿鍾」自小居住在筲箕灣阿公岩村寮屋區，其鄰居張先生與她均在區內長大，雖然彼此以前不算熟悉，但因張先生與「阿鍾」租住單位的業主是小學同學，他日後為同學代理租屋事宜，才與「阿鍾」多了交往。張憶述，「阿鍾」以前是冷氣維修技工，身形壯健，但不時表現「乸乸哋」，性向早有端倪。「阿鍾」本來與胞弟住在同一間寮屋，其弟結婚遷出後，「阿鍾」獨自搬到區內一個大約200多呎的寮屋單位居住，直至5、6年才決心正視及遵從內心性向，先後接受3次變性手術，由「鍾佬」搖身一變成「鍾女」，此後她剪短頭髮加戴帽，身穿女兒裝束昂首闊步，部分左鄰右里初時難以接受，但慢慢亦接納如獲新生的「阿鍾」。

張先生透露，「阿鍾」遷居時正好失業，身無長物，住所只有數件心愛的連身裙，以及熱水壺、碗碟、帆布床等簡陋家具，連被鋪、枕頭亦由他所贈。「阿鍾」拋棄男兒身時，年紀畢竟較大，她手術後健康轉差，需要長期休養。新冠肺災肆虐期間，「阿鍾」亦不幸染疫，情況最嚴重時，她躺下後無法起床，連走上斜路亦舉步維艱，屋內擺放的藥箱內各種藥物琳琅滿目，在在印證「阿鍾」如何受病痛折磨。

病魔摧殘下，「阿鍾」並無自暴自棄，或許由男轉女已令她放開心胸，面對諸多打擊，她反而更加開朗隨和，大半個月前更愛上種菜，日日興致勃勃施肥灌溉，滿心期待「睇到收成」，未料遽然身喪醫院，無法如願。張先生指「阿鍾」的死牽涉連串不幸，認為醫管局要改善病人超時等睇症等惡劣問題，但他會先協助「阿鍾」辦理身後事，之後再追究責任問題。

另一名鄰居梁先生與「阿鍾」屬「由細玩到大」的朋友，梁指「阿鍾」當日表示要施手術變性時，自己曾經出言勸阻，但「阿鍾」執意而為，而手術後或因副作用影響，導致她健康一落千丈。面對朋友驟逝，梁先生亦比較「看得開」，慨嘆：「人始終有咁嘅一日。」