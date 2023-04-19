「虛擬凡爾賽宮之旅」開幕　沉浸式虛擬體驗　重現路易十四聲音

為慶祝法國五月藝術節30周年，香港文化博物館即日(19日)起至7月9日舉辦「虛擬凡爾賽宮之旅」展覽。今次是全球首次以沉浸式虛擬展覽方式介紹該世界文化遺產，入場人士可透過多感官體驗，聽到模擬太陽王路易十四的聲音、聞到法國著名調香大師所創製的香氣等。是次展覽成人入場費10港元，學生、長者及殘疾人士半價。

據康文署介紹，凡爾賽宮是法國文化遺產中最偉大的豐碑之一，其宏偉建築和豐富收藏令人嘆為觀止。而是次展覽分為6個展覽，並設有多項創新裝置。在展覽起首，入場人士會聽到路易十四致歡迎詞，接着是法國調香大師弗朗西斯‧庫爾吉為凡爾賽宮創製、名為「皇家喜悅」的香氣將撲鼻而來。

至於「凡爾賽宮之輝煌璀璨」展區，則以360度全景映像，呈現凡爾賽宮最著名的宮室，包括鏡廳、皇家歌劇院、戰爭廳、墨丘利廳和維納斯廳，恍如置身於宮殿內，體驗皇家氣派。另外，「凡爾賽宮之自然景觀」展區會以單車車互動裝置，穿梭漫遊皇家庭園，如特里亞農宮花園和王后小莊園等。