海關打擊冒牌貨拘10人　檢值24萬元香水護膚品首飾

海關今日(19日)於全港多區進行打擊冒牌物品行動，搜查多間店舖，檢獲約2,000件懷疑冒牌物品，總值約24萬港元，並拘捕10人。海關早前接獲舉報，指有店舖售賣冒牌香水等物品，經深入調查及商標持有人協助下，今日突擊搜查8間分別位於藍田，深水埗，葵涌，荃灣及沙田的店舖，以及長沙灣一間用作儲存貨物的工廈單位，檢獲香水、護膚化妝品及首飾等冒牌貨物。行動共拘捕2男8女(19至57歲)，涉嫌違反商品說明條例，被捕人當中包括兩名商舖負責人，其餘為店舖職員，所有被捕人現正扣留調查。

海關版權及商標調查科高級調查主任周凱文表示，由於護膚品會直接用於人體皮膚上，品質及安全性極為重要，香水及護膚品會送往政府化驗所作詳細化驗，檢查貨物有否對人體的有害物質。周續指，客人應光顧信譽良好店舖，如有懷疑，應向商標持有人查詢，以免招致不必要損失。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。