再有DSE考生「打卡」　疑影條碼嘆「玩完」　考評局跟進事件

2023年中學文憑試(DSE)筆試昨日(21日)開考，首日考核英國語文科卷一及卷二。同日網上正瘋傳數張照片，相信再有考生重蹈覆轍，上傳印有DSE試卷的電腦條碼(Barcode)相片至社交平台帳戶，事件涉及至少兩人。香港考試及評核局回覆東網時表示，會就有關個案跟進處理。

從照片可見，涉事人士昨經網上社交平台Instagram，上傳兩張懷疑是應屆考生在考場拍攝的照片。除文具外，照片可清晰見到可識別考生身份的電腦條碼，其中一張更顯示當日是考核英文科卷一的閱讀卷。

其中一名涉事考生姓張(音譯)，在打卡照上，亦寫了「準備玩完」的字句。至於另一張照片，可見有人以文具遮擋部分條碼，以及隱去名字，惟依舊清楚看見考生的考試編號。由於上傳的相片時間顯示為早上7時52分，意味考生應該在開考前拍攝並上傳照片。

考評局表示，會跟進有關個案，重申《考生手冊》列明，考生不可在試場內攝影，亦不可拍攝電腦條碼貼紙或將剩餘的電腦條碼貼紙帶離試場，否則會被扣分。考生如公開展示電腦條碼貼紙，其科目成績會被降級。