政Whats噏：區議員梁灝文真黑仔　碌落樓梯跌傷腳

若果係呢4個月內，經歷過畀人偷銀包、撞車跌電話，甚至碌落樓梯，係咪算黑仔呢？人有三衰六旺，衰咗三樣嘢，係咪變好運呢？

邊個咁黑仔呀？咪係屯門區議員梁灝文囉！佢喺交平台貼文同上載咗包晒紗布嘅痛腳相，話復活節假期後去九龍塘返學，落堂就放學走啦，點知見人多等𨋢就改行樓梯。佢話已經無一路行、一路睇電話，但唔知做乜神推鬼擁，行行下就差錯腳，結果碌咗落樓梯，佢話好彩行到樓梯尾聲先差錯，否則就真係練得成無敵風火輪嘞！

佢都話精神狀態一差就影響埋身體，從而體現出精神健康嘅重要，又形容呢次碌落樓梯算係不幸中嘅大幸，事關無整到骨，應該好快可以好返。今年過咗三分之一就衰咗三鑊，佢都話今年運氣好似差啲，最近仲諗緊唔知到今年結束時會遇到過啲乜嘢事？會唔會要入幾多次醫院？畀人偷更多嘅嘢呢？

好高負能量喎。佢都話向好嘅方向諗啦，之後嘅日子可能應該會變好嘅，佢自言係一個幾強迫自己嘅人，所以呢次跌傷亦都可能係一個信號，再提一提佢無論工作定學業，都要再放慢少少個腳步，事關時刻都迫到太緊可能真係唔得，要攞一個適合啲嘅節奏，唔好亂諗啲咩，放平啲個心，等個人靜啲、平穩啲喎。