狄志遠稱區議會直選議員可代表民意　議席比例過半較理想

現屆區議會任期年底屆滿，有消息指當局將大削直選議席、改為雙議席單票制，同時回復委任制度及間選議席，至於3種選舉方式產生的議席比例，最終仍須要再作商討。政府昨(25日)表示，區議會「值得保留」；且區議會產生辦法要「保留一定選舉成分」。作為現時議會唯一非建制派議員狄志遠今(26日)表示，明白政府考慮增加安全系數，但認為直選比例超過一半較為理想。

狄志遠表示，希望新一屆區議會組成可以大部分透過直選產生，因直選議員和選民關係比較密切，且直選議員可代表民意，指若直選比例超過一半較為理想。至於其他議席比例，則明白政府在考慮安全系數，但希望最終比例不高。其黨派也正積極考慮參與區議會選舉。

政府昨表示，區議會檢討現時已接近尾聲、正作最後審議，很快會公布相關細節，今次檢討要堅持3個原則，第一是國家安全；第二是全面落實愛國者治港原則；第三是充分體驗行政主導。而是次檢討主要分為兩個部分，分別是檢討區議會的職能及組成，「去政治化」，回復至原先的定位，以及強化地區治理架構。