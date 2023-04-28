政府擬准經特別計劃直接輸入外勞 被批架空勞顧會另起爐灶
2023年04月28日 08:45
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政府擬准許建造業及運輸業毋須經現行的補充勞工計劃直接輸入外勞。
香港各行各業出現人手不足，政府研究輸入外勞，擬繞過勞工顧問委員會審批，准許建造業及運輸業毋須經現行的補充勞工計劃直接輸入外勞，甚或將考慮把計劃擴展至其他行業。勞顧會僱員代表譚金蓮接受電台訪問表示，勞顧會最快要在六月才再開會，政府沒有就建造業或運輸業輸入外勞問題接觸過僱員代表，批評是邊緣化甚至架空勞顧會。她續稱，目前的補充勞工計劃行之有效，行業有短期需要可壓縮勞顧會審批過程加大限額，而非另起爐灶。
嶺南大學社會學及社會政策系助理教授歐陽達初亦稱，勞顧會是「勞、資、官」三方協商平台，現行補充勞工計劃須經過勞顧會審批，避免政策傾斜於資方。若參考輸入護理員的特別計劃，憂慮有企業濫用輸入外勞機制，動輒指不夠人手向政府施壓，要求增加輸入外勞名額，政府未來亦會負擔更重要角色包括監察名額審批。
對於建造業人手短缺問題，建造業議會主席何安誠表示，建造業去年培訓人手已倍增至1萬人，而業界用組裝合成法等建築方法亦可以慳人手，但人手仍然不足，輸入勞工議題不能迴避。未來十年房屋供應目標約46萬個單位，但要到十年建屋目標後五年，才有較多單位是利用組裝合成法建築，目前業界仍欠缺大量工人，他認為由大灣區輸入勞工值得研究，外勞可即日來回。