政府擬准經特別計劃直接輸入外勞　被批架空勞顧會另起爐灶

香港各行各業出現人手不足，政府研究輸入外勞，擬繞過勞工顧問委員會審批，准許建造業及運輸業毋須經現行的補充勞工計劃直接輸入外勞，甚或將考慮把計劃擴展至其他行業。勞顧會僱員代表譚金蓮接受電台訪問表示，勞顧會最快要在六月才再開會，政府沒有就建造業或運輸業輸入外勞問題接觸過僱員代表，批評是邊緣化甚至架空勞顧會。她續稱，目前的補充勞工計劃行之有效，行業有短期需要可壓縮勞顧會審批過程加大限額，而非另起爐灶。

嶺南大學社會學及社會政策系助理教授歐陽達初亦稱，勞顧會是「勞、資、官」三方協商平台，現行補充勞工計劃須經過勞顧會審批，避免政策傾斜於資方。若參考輸入護理員的特別計劃，憂慮有企業濫用輸入外勞機制，動輒指不夠人手向政府施壓，要求增加輸入外勞名額，政府未來亦會負擔更重要角色包括監察名額審批。

對於建造業人手短缺問題，建造業議會主席何安誠表示，建造業去年培訓人手已倍增至1萬人，而業界用組裝合成法等建築方法亦可以慳人手，但人手仍然不足，輸入勞工議題不能迴避。未來十年房屋供應目標約46萬個單位，但要到十年建屋目標後五年，才有較多單位是利用組裝合成法建築，目前業界仍欠缺大量工人，他認為由大灣區輸入勞工值得研究，外勞可即日來回。