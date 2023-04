國際發明展香港獲歷來最多獎狀　包括約30個評審團嘉許金獎

本港創新科技仍處於起步階段,不少人努力研究創科工作。創新科技及工業局局長孫東於上周五(28日)祝賀香港代表團在今年日內瓦國際發明展勇奪佳績,獲得歷屆最多的大獎和特別獎,以及評審團嘉許金獎 ,包括兩個大獎(Prize of the State of Geneva和發明者協會國際聯合會獎)、8個特別獎和約30個評審團嘉許金獎。

孫東表示,香港代表團的參與正是香港重返世界舞台的最佳證明。他向近500名嘉賓介紹香港創科的最新發展,表示完善創科生態圈和促進上中下游相互發展是推動創科發展的重要方向。他續指,本屆政府正全力推動產業發展,特別是具有優勢和策略意義的產業,並強調經過多個月來的努力,政府在吸引海內外科技企業在港設立或擴展業務方面均取得良好進展。

香港大學科研團隊於該發明展共贏取19個獎項。其中由港大電機電子工程系霍偉棟博士團隊研發的人工智能異常狀況偵測技術是兩個大獎和1個金獎的得主。新技術利用人工智能實時分析影像中人體的姿勢及動作,準確有效地偵測虐待、溺水和犯罪行為等多種異常情況。另外,香港中文大學的科研項目於該發明展中,共獲得26個獎項。是次獲獎項目彰顯了中大推動知識轉移的成果,成功把研究及創新轉化為具社會效益的產品。當中有9個項目已經在大學支持下,由中大學者創立初創企業或社會企業,將研究成果商品化。

香港科技大學於該發明展上的19支參展隊一共奪得20個獎項。其中兩項評審團嘉許金獎獲獎項目,分別是由科大化學與生物工程學系周迎教授領導、用於慢性病管理的先進高分子藥物,以及科大機械及航空航太工程學系榮休教授袁銘輝領隊、利用超聲波和溫度監控的金屬 3D 列印技術。此外,香港生產力促進局於該發明展共有28項創新研發成果獲嘉許。局方指,獲肯定的研發項目當中,75%已落地應用,協助合作夥伴解決行業痛點,進一步抓緊相關商機,全面促進香港建設成為國際創新科技中心及智慧城市。