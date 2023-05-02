騎住掃帚棍玩「魁地奇」　洋紫荊挑戰賽東京隊全取3場奪冠

英國著名小說《哈利波特》虛構的空中球賽魁地奇緊張刺激，不知你有否幻想過可以參與魁地奇？為備戰7月於美國舉行的魁地奇世界盃，上周六(4月29日)香港魁地奇總會首次舉行「洋紫荊挑戰賽」，由本港兩支球隊對戰日本東京隊「Katayaburi Quidditch Tokyo」。最後由日本隊全取3場兼搶得各場「金探子」奪得冠軍。而本港球隊「Victorian Dragons」取得亞軍，而「Hongkong Hydras Quidditch Club」則得季軍。

國際上早已有國際魁地奇協會，而且會定期舉辦魁地奇世界盃。香港更在2018年參賽，擊敗芬蘭及斯洛伐克，排第25名。雖然無法像小說主角般騎飛天掃帚，但參賽者亦需將掃帚棍夾在雙腳之間。每隊可派出7名球員作賽，3名追蹤手負責將排球投進對方的3個門柱之一，每次射進得10分；2名打擊手需保護己方隊友，並使用閃避球截擊對手；開賽20分鐘後每隊各派一隊員搶奪金探子，成功搶得金探子一隊得30分。

於下周日(5月7日)下午1時，香港魁地奇總會將會於跑馬地遊樂場舉辦魁地奇新手體驗日，有興趣體驗的市民可以向總會報名。