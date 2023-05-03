城大辦中醫抗新冠成就展　冀市民增認可及接受中醫藥

香港城市大學傳染病及公共衞生學系主辦的築牢重大疫病 「防火牆」中醫藥抗疫成就推廣展正式開幕。展覽以新冠疫情為切入點，從4個主題闡述中醫藥在公共衞生的重要意義。以公共衞生流行病學的角度來解讀中醫藥的突破和作用，並提出建議，以此加深市民對中醫藥的了解，增加對中醫的認可及接受程度，並指引民眾嘗試選擇中醫藥。

疫情自爆發三年以來，仍有部分新冠康復者受到後遺症的困擾，不少新冠確診者和新冠長期後遺症患者仍選擇使用中醫藥服務防疫抗疫及進行康復治療。醫務衞生局中醫藥發展助理秘書長何家騏致辭時表示，中醫藥界是香港抗疫的重要力量，對公共醫療系統有重大貢獻。城大在這個時間舉辦抗疫成就展覽以回顧中醫藥的抗疫成果，可令更多市民認識到中醫藥的優勢，提高對中醫藥的信心。

香港城市大學傳染病及公共衞生學系署理系主任Olivier SPARAGANO提到，中醫藥的用藥安全是中醫發展過程的重中之重。隨着中醫藥藥物安全性研究的不斷深入，中醫藥的療效近年在國際上也逐漸受到肯定，相信未來中醫藥的發展前景會更加廣闊。

香港城市大學傳染病及公共衞生學系助理教授明偉傑亦指，中醫藥的可見度和可信度在本次世紀疫情中明顯提升，本次的中醫藥抗疫成就推廣展是一個很好的契機，通過與公共衞生相連的公眾教育，增強民眾對中醫藥的了解與信任。