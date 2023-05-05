麥當勞道成熱門景點　旅客持快餐外賣打卡　港網民笑唔識英文

位於港島中半山的麥當勞道，近日成為內地旅客訪港的熱門景點，皆因街道的中文名字與某連鎖快餐店一樣，旅客相繼在社交平台發布手持該快餐店外賣包裝與街道牌的合照打卡。不過事件引起本港網民熱議，另由於街道的英文名「MacDonnell Road」其實與快餐店的英文名字不同，更一度質疑及笑稱內地旅客「唔識英文」。

經《東網》記者在內地社交平台搜索「麥當勞道」的字樣，發現有大量用戶、旅客持快餐店外賣包裝袋，又或者身穿有關服裝，到麥當勞道擺出不同莆士打卡的相片。有用戶更在貼文提醒「麥當勞道並沒有麥當勞餐廳」，以及由金鐘或中環前往目的地路徑。

其實，麥當勞道的英語為「MacDonnell Road」，舊稱為「麥當奴道」並於1957年改名，而其英文名及舊名本來就與連鎖快餐店「麥當勞(McDonald's)」無關。不過，內地旅客到此上址打卡的行為，令不少港人感到錯愕，並在社交平台引起熱議，「麥當勞道係因為個港督，唔係麥當勞快餐店」、「兩個英文都唔同」、「個英文名都唔啱」；有人更以其他本港地方為例，「將軍澳冇將軍，鑽石山冇鑽石」、「公主道有公主嗎？」。

事件近日持續在網上發酵，但近日就有內地網民在社交平台解答，全因是一首本港改編歌曲早前再次在內地爆紅，當中有歌詞改為「麥當勞道點解無麥當勞，真係fantastic」，繼而引起內地網民對麥當勞道的興趣，並吸引他們五一假期間到訪現場打卡。