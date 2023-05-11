內地居民赴港澳團隊旅遊簽注全面恢復　議員指可促進港旅遊業

國家移民管理局今日(11日)宣布，將於下周一(15日)起恢復內地居民赴港澳團隊旅遊簽注全國通辦。恢復全國通辦後，內地居民可向全國任何出入境管理機構申辦有關簽注，以及申辦赴港澳探親、工作及學習的證件。新安排下，在原籍地以外城市工作或就學的內地居民，可向全國任何出入境管理機構申辦簽注，毋須返回戶籍地辦理，回復至疫情前安排。

旅遊界議員姚柏良表示，安排便利全國居民來港，相信措施會令更多內地居民來港，促進本港旅遊業。但他強調，本港旅遊業仍處於復甦階段，旅行社、旅行巴人手仍然短缺，在五一長期人手更加吃力，甚至連「總經理都要執房」；而今年首季內地辦理港澳台簽證人數接近2,000萬，相信便利措施推出會有更多人來港，期望政府盡快推出輸入勞工計劃。

有工會背景的議員黃國同樣歡迎恢復全國通辦安排，認為不但可以促進旅遊，更可以便利兩地交流。不過他認為人手供應有時間差，故需時恢復，又透露聽到不少行業均反映待遇未回復至疫情前，指首要應改善員工待遇，如果再缺人手，才考慮輸入勞工。