首個專用安置屋邨1200伙　明年底粉嶺落成　惟未公布租金及售價

古洞北/粉嶺北發展區討論逾十年，港府多次就清拆及居民重置安排作出交代，惟一直未有「成品實物」讓受影響的居民安心。議員劉國勳議員早前就聯同受清拆影響的居民，與發展局及相關政府部門會面，進一步討論安置事宜；席間向當局提出多項關注，包括房協於粉嶺百和路的首個專用安置屋邨的租住及買賣安排，以及寮屋量度室內面積以釐定補償額的計算及程序問題等。

發展局回覆時稱，粉嶺百和路的首個專用安置屋邨項目將於明年下半年落成，共有約1200個單位，500多個出租單位由220呎至470呎不等，至於近700個出售單位就介乎300呎至680呎。另外，房協亦會在項目內提供261個「長者安居樂」單位供長者租住，惟專用安置屋邨的租金及售價仍未訂定，僅指出租單位租金將按房協乙類租金水平來釐定。而出售單位方面，當局會參考居屋預售模式，以樓花方式預售，並以抽籤方式決定揀樓次序，單人申請者不能選購最大的單位。劉國勳期望，項目能於今年底或明年初預售，讓有意遷入專用安置屋邨的古洞北／粉嶺北居民，即使未能選購合適單位，亦有足夠時間轉為申請出租單位，避免出現「兩頭唔到岸」的情況。

此外，議員亦關注到當局由實地量度面積至計算實際補償額的程序中，與居民的溝通及通知上仍有改善之處，期望當局能作出改進，如除了信件通知外，亦應以手機短訊及電郵通知居民相關安排及結果。