中電鐘樓文化館明開放參觀　講述本港電力發展史

獲評為一級歷史建築的中電鐘樓近日完成保育，活化而成的「中電鐘樓文化館」明日(18日)起免費起開放予公眾參觀。館內將設有3個展區，包括介紹本港電力發展史等，同場另有展覽展出10項本地非物質文化遺產項目，包括傳統工藝及表演藝術等。

位於何文田亞皆老街的中電鐘樓建於1940年，前身為中電總部。該建築由著名建築師關永康設計，樓高3層，紅磚樓房兩翼對稱，鐘樓處於大樓兩翼中央，設計展現當年歐洲流行的裝飾藝術，糅合簡約、對稱、幾何綫條等特色，是香港現存少數的國際主義建築風格建築。中電鐘樓2018年被古物古蹟辦事處評為一級歷史建築，今年完成活化。

中電介紹，經活化的中電鐘樓文化館，館內的展覽廳面積超過870平方米，開放參觀的3個展區分別位於地下及一樓。其中，「電力世界」展區介紹電力供應如何促進生活現代化和打造香港成為明日的「智慧城市」；「我家故事」展區則回溯嘉道理家族歷史，闡釋業務跟戰後香港社會發展密不可分的關係。

最後一個展區「人為．非遺」則由康文署轄下非物質文化遺產辦事處策劃，以「衣與履」、「裝與飾」、「字與音」三大主題，介紹本地「非遺」項目，包括香港中式長衫製作技藝、皮鞋製作技藝、木家具製作技藝、花帶編織技藝、西金首飾製作技藝、玉器製作技藝、活字印刷技藝、貼揮春、印章雕刻技藝和南音。

另外，文化館內設有咖啡店，店外庭園背靠加多利山，訪客可近距離細味富現代主義色彩的鐘樓外牆，以及鐵鑄窗框、窗鉸和玻璃窗戶等古蹟原件，同時與第5代山頂纜車退役車卡拍照留念。