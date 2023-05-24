大埔便衣警逆線行車　女途人捱撞送院

今午(24日)1時07許，一名便衣男警員駕駛警察私家車，載同一名女同袍沿大埔豐運路行駛，期間懷疑逆線行駛，惟車上二人竟懵然不知，一名女途人過路期間未有察覺來車，被警車車尾撞傷腰部。便衣警自知闖禍，慌忙通知上峰增援，並為女事主召救護車，將其送往大埔那打素醫院治理。大批警員到場了解，正調查意外原因。現場消息稱，當時路邊停泊了一輛田螺車，懷疑司機與途人均視線受阻釀成意外。

近年涉及警車車禍不時發生，出事率之高，若以「道路炸彈」形容也實不為過。今年5月10日下午近3時，一輛警方七人車沿大嶼山翔東路往荃灣方向行駛，至近大蠔濾水廠對開，一輛七人車從左邊一地盤駛出擬右轉入翔東路，雙方司機懷疑收掣不及，兩車碰撞後地盤七人車向左翻側。3名便衣人員受傷，地盤七人車則姓吳(25歲)司機眼角受傷。

4月20日早上8時55分，一輛私家車駛至尖沙咀柯士甸道及漆咸道南交界燈位前，因應燈號收慢車速，未料尾隨一輛屬於警方的私家車懷疑收掣不及，兩車首尾相撞。事件中無人受傷，消息指，後方私家車為一輛CID警車，意外原因有待調查。

3月26日凌晨，一輛警車沿告士打道駛往跑馬地及香港仔一條分隔車路時，疑入彎失控剷上路邊石壆，撼毀鐵欄、路牌及3條石柱；同日約事發6小時後，另一輛警車沿葵盛圍往荃灣方向落斜行駛，至葵盛西邨9座對開，失事直插路中石壆。3月5日，一輛警車沿西營盤干諾道西往中環方向行駛，至東邊街交界路口時，與一輛沿東邊街駛出的私家車相撞，造成兩車分別車頭及車身受損。

2月8日，一輛警車經銅鑼灣高士威道東行，駛至摩頓台橋底時，有人懷疑在掉頭或切線時撞上電車，意外中無人受傷；2月2日，一名交通警駕駛電單車，由荃灣關門口街轉入青山公路之際，懷疑跣胎自炒翻車，其人安然無恙，但已「嚇窒」途經司機。